Ferit un motorista menor en un accident a Escaldes

Andorra la VellaAhir a les 19:30 de la tarda, es va produir un accident de trànsit a Escaldes-Engordany, concretament, a l'encreuament entre la carretera del Vilars i el carrer de les Teulades. Segons la informació facilitada per la Policia d'Andorra, l'accident va implicar un turisme i una motocicleta, ambdós vehicles amb matrícula andorrana.

El conductor de la motocicleta, un jove de 16 anys, va resultar ferit com a conseqüència de la col·lisió. Els serveis d'emergència van acudir ràpidament al lloc dels fets per oferir assistència mèdica al motorista. De moment, no s'ha proporcionat més informació sobre la gravetat de les lesions.