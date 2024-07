Dos ferits en un accident a Ax-les-Termes direcció a Andorra

Andorra la VellaUn motorista i la dona que anava al seient del darrere i que es dirigien cap a Andorra van resultar ferits ahir en un accident a l'RN-20 en la zona de Mérens-les-Vals. Els gendarmes d'Ax-les-Termes es van desplaçar fins al lloc dels fets. El motorista va ver un viratge cap a l'esquerra, però es va passar i va impactar frontalment amb un cotxe que venia en direcció contrària. L'ocupant de la moto i la passatgera van resultar ferits, però no de gravetat perquè el vehicle no circulava a gran velocitat.

L'accident va provocar retencions en l'accés a Andorra ja que va tenir lloc cap a les deu del matí quan hi havia un important flux de turistes francesos que pujaven al Pas de la Casa. Els gendarmes van establir un pas alternatiu a la nacional en la zona del sinistre.

El pas alternatiu es va allargar des de les 10.40h a les 11.30, segons fonts policials franceses. Com en aquesta part de la nacional només hi ha un carril per sentit es van formar retencions destacades.

La policia ha destacat que les ferides dels dos ocupants de la moto es van causar pel xoc amb caiguda posterior. Van ser traslladats al Centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège (Chiva). El conductor del cotxe no va resultar ferit, però el seu vehicle va patir danys per l'impacte.