Ferrariman explica el moment crític de l'accident: "Vaig entrar en pèrdua i no vaig poder recuperar-ho"

Andorra la VellaEl creador de contingut Ferrariman ha revelat com es va produir l'accident d'avioneta que va patir recentment a Viladamat, Alt Empordà, juntament amb la seva parella. En un vídeo compartit a les seves xarxes socials, l'empresari ha explicat pas a pas com va ser l'incident que gairebé els costa la vida, i que, segons les seves paraules, els ha fet “tornar a néixer”.

Segons Caballol, l’accident va ocórrer mentre feien una maniobra coneguda com a touch and go, una pràctica habitual d’aterratge i enlairament consecutius. Després d'executar la maniobra inicialment sense problemes, van decidir intentar un altre touch and go.

Vaig girar per fer-lo de nou, però la manera com vaig fer el gir i la distància amb el vent em va portar a entrar en pèrdua, i no vaig poder recuperar-lo ” Ferrariman

La pèrdua, en termes aeris, implica la pèrdua de sustentació que fa que l'avió caigui en picat. Durant la maniobra, explica que es trobava en una situació especialment delicada, en el moment conegut com a "vent en cua", en el qual es necessita una acceleració addicional per mantenir la sustentació de l'avió.

"Vaig donar gas a fons abans per evitar perdre sustentació, però, tot i això, l'avió va caure com una pedra". La caiguda es va produir de manera abrupta, sense que ell pogués recuperar el control de l'aeronau.