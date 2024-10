Ferrariman ferit per un accident d'avioneta

Andorra la VellaXavier Caballol, conegut com a Ferrariman, ha patit un accident d’aviació prop del camp d’aviació de Viladamat. En l’aparell viatjava també la seva parella que ha estat traslladada al mateix centre sanitari. Les causes del sinistre encara no s’han fet públiques. Els bombers de la Generalitat han hagut d’excarcerar l’empresari andorrà i la seva parella que han resultat ferits.

Ferrariman es va comprar una avioneta fa uns mesos després de marxar d’Andorra i havia fet diferents vídeos amb viatges. Havia explicat que s’havia llençat a fer viatges molt ràpidament perquè es veia capacitat de pilotar amb garanties després de treure’s el títol.