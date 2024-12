Ferrariman publica el vídeo de l'accident en avioneta

Andorra la VellaL’empresari i influencer andorrà Xavi Caballol, conegut fins ara com a Ferrariman, ha compartit a les seves xarxes socials un impactant vídeo del tràgic accident d’avió que va patir fa uns mesos a prop de Viladomat i que gairebé li costa la vida a ell i a la seva parella.

En les imatges, es pot veure com la petita avioneta que pilotava Caballol es desestabilitza en ple vol, seguida d’un moment de tensió extrema i el pàvor dibuixat en el seu rostre. L’accident va provocar diverses ferides greus als dos ocupants, i des d’aleshores l’empresari ha hagut de sotmetre’s a diverses operacions quirúrgiques en un hospital de Girona, on continua el seu procés de recuperació.

Aquest succés no només va posar en perill la seva vida, sinó que també ha marcat un abans i un després en la seva trajectòria personal i professional. Caballol ha revelat que, des de l’accident, ha decidit posar fi a la seva etapa com a Ferrariman, venent el seu icònic Ferrari i optant per un estil de vida més discret i reflexiu.