Ferrariman i la seva parella estables "dins de la gravetat"

Andorra la VellaXavier Caballol, conegut popularment com a Ferrariman, es troba en una situació estable, tot i que la seva salut continua sent greu, segons han informat fonts mèdiques. L'empresari andorrà va ser traslladat d'urgència a l'Hospital Josep Trueta de Girona després d'un accident d'aviació que va tenir lloc prop del camp d’aviació de Viladamat, on viatjava amb la seva parella.

Després de ser operat, Ferrariman ha quedat ingressat a la unitat de reanimació, on s'està monitoritzant la seva evolució. Els metges han confirmat que "l'estat és greu, però depèn de les lesions que tingui. L'han operat i per això està a reanimació, però està estable dins de la gravetat, igual que ella", referint-se a la seva parella, que també va resultar ferida en l'accident.

El sinistre, que va tenir lloc el passat dissabte a la tarda, va provocar lesions greus a la parella i ferides greus a Ferrariman. Les causes de l'accident encara no s'han fet públiques, i les autoritats continuen investigant les circumstàncies que van portar a la caiguda de l'aparell.

Xavier Caballol, que s'havia comprat una avioneta recentment, havia compartit diversos vídeos dels seus viatges i havia expressat la seva passió per l'aviació. Ara, l'empresari espera la seva recuperació després d'aquest traumàtic incident.