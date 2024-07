Fiscalia demana entre 4 i 10 anys de presó pels traficants de l'operació Big Bang

Andorra la VellaLa fiscalia d'Andorra preveu demanar condemnes de 4 a 10 anys de presó per als acusats de tràfic de drogues en l'operació Big Bang, ocorreguda fa més d'un any al Pas de la Casa. Durant l'operació es van comissar més de 300 grams de cocaïna, així com altres estupefaents i 17.600 euros en efectiu.

Segons RTVA, el judici començarà en un parell de setmanes, comptarà amb 40 testimonis i durarà 5 dies. La fiscalia sol·licitarà penes de 8 a 10 anys per a tres dels principals acusats i de 4 a 7 anys per a altres quatre, a més de l'arrest nocturn per a una implicada. Les defenses demanaran penes molt menors.