Fuig de la Policia un cop ja ha estat enxampat i el perden a Andorra la Vella

Andorra la VellaLa policia estava fent un control a la carretera de l’Obac. Un vehicle que s’aproximava es va aturar en sec quan va veure els agents. El conductor va sortir corrents del cotxe, mentre que el copilot es va quedar a dins. Va començar una persecució corrents dels agents darrere del sospitós. Aquest, però anava tan de pressa que els policies el van perdre al carrer Verge del Pilar d’Andorra la Vella.

Quan es va controlar al copilot se li va trobar un embolcall amb cocaïna i es va poder determinar la identitat del fugit. Era un home que tenia una ordre d’expulsió vigent i, per tant, no podia estar al país. Per això havia fugit.

La fugida no li va servir de massa perquè com tenien el vehicle i el company va ser fàcil identificar-lo. Li quedaven sis mesos d’expulsió quan el van trobar en el control i li van caure cinc anys més.