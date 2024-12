Govern investiga un possible nou cas d'abusos a treballadors peruans

Andorra la VellaGovern ha confirmat aquest dimecres que el departament de Treball ha començat la instrucció d'un expedient arran d'una nova denúncia per presumptes abusos a treballadors peruans desplaçats a Andorra, malgrat que no s'ha especificat el nombre total de persones afectades. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que a hores d'ara el departament "està fent la feina que pertoca per esbrinar i identificar que no s'ha fet de manera correcta".

Des del Govern també s'ha apuntat que aquesta és una qüestió que s'està mirant amb lupa des del ministeri que lidera Conxita Marsol, especialment en un moment de l'any com l'actual i a l'inici de la temporada d'hivern, quan moltes empreses cerquen i contracten treballadors.

En aquest sentit, el ministre ha recordat que amb la futura aprovació de la llei òmnibus, aquest serà un problema al qual es posarà remei, ja que el text preveu la prohibició en la contractació de treballadors desplaçats.