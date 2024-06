Govern retira la residència a un home per passar tres anys al Marroc per problemes familiars

Andorra la VellaGovern va anul·lar el permís d'un resident perquè va estar vivint fora d'Andorra des del mes de setembre de 2019 fins a juny de 2022. L'home, de nacionalitat marroquina, va al·legar que va passar aquest temps en el seu país d'origen perquè havia d'atendre els seus pares. A més, assegurava que també va patir al Marroc un accident de circulació que l'impedia viatjar i, a més, es va veure limitat per les restriccions derivades de la Covid. Per tots aquests motius indica que va estar prop de tres anys al seu país d'origen.

Govern li va retirar la residència en establir que havia quedat degudament acreditada l’absència de l’interessat durant quasi tres anys. L'executiu deixava clar en la seva decisió que els motius que al·legava el resident per justificar aquesta absència no estan inclosos entre les excepcions que estableix la llei respecte de l’obligació de residir i treballar a Andorra.

Els tribunals, tant en primera com segona instància, han fixat que "ha quedat prou acreditat, i el recurrent no ho nega, que va tornar al seu país d'origen des de finals de 2019 fins a mitjan 2022, i que durant aquest període no va treballar a Andorra ni cotitzar a la seguretat social". Per aquest motiu, "la qüestió litigiosa es redueix doncs, en aquest capítol, a determinar si són aplicables les excepcions que contempla l’article 53.2 de la Llei qualificada d’immigració, que computa com a període de residència permanent i efectiva al Principat les absències causades per vacances, per un tractament mèdic a l’estranger conseqüència d’una malaltia o d’un accident, per un cicle de formació a l’estranger o per un desplaçament laboral a l’estranger acordat pel patró en el marc de la realització de treballs determinats amb una durada no superior a 12 mesos prorrogables per causa justificada pel patró i amb una autorització del Servei d’Immigració”.

Pel que fa a la cura dels seus progenitors, "l'article de la Llei qualificada d’immigració només es refereix al tractament mèdic a l’estranger, com a conseqüència d’una malaltia o d’un accident, del propi titular de l’autorització de residència i no dels seus familiars". La sentència recull que tot i així, "la necessitat d’atendre els seus progenitors només resulta de les pròpies manifestacions de l’interessat, i no consta que aquella fos imprescindible per l’absència d’altres familiars. A més, les dates del traspàs del seu pare i de l’accident de la seva mare tampoc justificarien una absència tan perllongada, de més de dos anys. Tampoc l’accident de cotxe que al·lega el recurrent justificaria la durada de la seva absència, ja que no li va produir lesions greus, i, quant al tancament de fronteres, no es discuteix que el Marroc va permetre la tornada dels seus ciutadans residents a l’estranger el mes de juliol de 2020, de manera que tampoc s’explica que no retornés al Principat fins quasi dos anys després". Per aquests motius, l'home ha estat desposeït definitivament de la residència andorrana.