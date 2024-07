El grup naval espanyol Atilleros Armón investigat per blanqueig a través de BPA

Andorra la VellaEls amos del primer grup naval privat d’Espanya, Astilleros Armón, van controlar entre 1985 i 2012 un opac entramat a Suïssa i Luxemburg que va acumular 85,5 milions d’euros. Els empresaris van transferir després la seva fortuna a Banca Privada d’Andorra, on la Batllia investiga el patrimoni en unes perquisicions que inclouen un recent informe policial que qüestiona l’origen dels fons. Entre 2012 i 2013, els armadors van transferir els seus 85,5 milions de Suïssa i Luxemburg a BPA i al 2016 van regularitzar la suma davant la Hisenda espanyola, segons els empresaris.

Després de la intervenció en 2015 per un presumpte delicte de blanqueig de l’entitat financera en la qual els armadors van col·locar els seus fons, la Banca Privada d’Andorra (BPA), els agents van rastrejar la cartera de clients sospitosos. I van situar sota el seu radar als amos d’Astilleros Armón. La Policia d’Andorra investiga els diners d’Alperi i Fernández en una causa per blanqueig. Els amos de la drassana —un conglomerat amb múscul per a construir 40 vaixells a l’any que en 2022 va facturar 166 milions— no han acreditat l’origen del capital que van manejar durant gairebé tres dècades a Suïssa i Luxemburg. Així ho recull el diari ElPaís.

Les indagacions apunten, a més, al fet que part d’aquests diners poden ser de terceres persones. Un informe de la Policia d’Andorra tramitat per l’instructor el febrer passat sosté aquesta tesi. Els amos d’Armón neguen aquesta acusació. Alperi, conseller delegat del grup naval, vincula amb els seus negocis els 85,5 milions que ell i Fernández van acumular al país helvètic i el Gran Ducat. “[Els fons] provenen de la nostra activitat. El 90% és exportació. Mantenim empreses en els llocs on operem dins de la nostra activitat econòmica”, respon el directiu per correu.

Un informe pericial incorporat a la causa, encarregat pels amos d’Armó, indica que els fons van ser regularitzats davant la Hisenda espanyola en 2016. La declaració al fisc es va produir un any després de la intervenció de BPA. La banca dels Cierco acollia abans de 2015 a 4.945 espanyols amb 786 milions. Només 215 d’aquests clients —amb un saldo de 85 milions— van regularitzar la seva capital a Espanya abans que acabés el termini de l’amnistia fiscal de 2012 aprovada pel Govern de Mariano Rajoy, segons va revelar aquest diari.

Les autoritats del Principat mantenen travats 13,3 milions als armadors, segons Alperi, que assegura que una part dels 85,5 milions que van transferir entre 2012 i 2013 a Andorra es van invertir en propietats al Principat. Malgrat que el magistrat andorrà va anunciar en un acte el passat octubre que prendrà declaració a Alperi i Fernández en qualitat d’inculpats, l’advocat del conseller delegat d’Armon precisa que els seus clients no estan imputats en la causa. “No se’ls han comunicat formalment els delictes”, indica el lletrat.

Les perquisicions judicials sobre la fortuna dels amos d’Armón van arrencar com a derivada de la causa Principal Hòlding. La recerca indaga un presumpte embull societari instrumental (sense activitat real) per a moure fons de clients dirigit per l’exdirector general de la BPA Joan Miquel Prats. Els armadors van injectar al març de 2015 un total de 85,5 milions al compte en la BPA a nom d’una societat gestionada per Prats i invertir en actius financers. “No es disposa de manera oficial que els diners sigui de procedència lícita i que Fernández i Alperi siguin els beneficiaris efectius”, resumeix la Batllia.

Amb cinc centres a Astúries i Galícia, Armó es va convertir en 2022 en el principal grup naval privat d’Espanya després d’adquirir per 14,7 milions en concurs de creditors la drassana de Vigo Hijos de J. Barrera. La firmas exporta fora d’Espanya la major part de la seva producció, que inclou pesquers, remolcadors, vaixells oceanogràfics o de salvament marítim. Armon ha construït més de 800 embarcacions des de la seva fundació en 1963.