Un home afectat per un aneurisma va demandar l’Hospital per negligència en el tractament d’urgències

Andorra la VellaUn home va anar al Servei d'Urgències de l'hospital perquè patia forts dolors cervicals i mals de cap d'alta intensitat. S'havia tractat amb analgèsics durant dos dies, però ja no aguantava més. En el moment de l’ingrés, presentava una elevada hipertensió arterial, sense que constin controls posteriors.

Atesa la millora progressiva, se’l va donar d’alta, en persistir només un lleu dèficit de la conjugació de la mirada. Se'l va enviar cap a casa amb indicació d’acudir al metge d’atenció primària, i de retornar a urgències en cas d’empitjorament. En aquest cas es plantejaria una prova d’imatge.

Després de la visita amb el metge de capçalera, l’estat del pacient va empitjorar, per la qual cosa va ser traslladat a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Li va ser detectada una hemorràgia subaracnoidal. Va ser derivat a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona on li diagnostiquen un trencament d’aneurisma amb i infarts cerebrals múltiples.

L'afectat va demanar una indemnització a la Justícia. Es va considerar responsable a l'hospital d'una negligència mèdica i a una compensació incloent l'equivalent a 462 dies de baixa laboral. A més se li ha fixat una incapacitat permanent amb un increment del 50% del que havia cotitzat per haver patit una negligència.

L'hospital discrepa de la negligència

L'Hospital va recórrer contra la indemnització afirmant que no hi havia negligència. S'indicava que el pacient patia una espondilitis anquilosant de llarga evolució i va millorar durant la seva estada al servei d'urgències.

"No es justificava la realització d’altres proves complementàries i va ser donat d’alta amb la recomanació d’acudir al seu metge de capçalera en les 72 hores següents i de contactar el servei d’urgències en cas d’empitjorament. No hi ha relació de causalitat entre la pretesa falta de servei i el perjudici sofert per l’interessat. El perit afirma que l’evolució del pacient hagués estat la mateixa, ja que no va aparèixer un nou sagnat fins a l’ingrés a Can Ruti".

S'indica que l'estat del pacient devia agreujar-se després de ser donat d'alta de l'hospital i "l’interessat va fer cas omís de la indicació de retornar al servei d’urgències, i també ho va considerar innecessari el metge de capçalera". I, per tant, no hi ha negligència per part del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària.

S'ha ratificat la negligència en les dues instàncies judicials. La sentència indica que "el quadre que presentava l’interessat, amb la cefalea persistent, que ocasionava un grau de dolor elevat, unit als símptomes col·laterals com els vòmits i la visió borrosa, i especialment el nivell d’hipertensió arterial, que no consta que es controlés posteriorment, feien necessària la realització d’una prova per imatge cranial, que hagués permès detectar la situació real i iniciar el protocol de tractament adient".