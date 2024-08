Un home canvia el pany de la porta per forçar la companya de pis a marxar

Andorra la VellaLa policia va ser requerida en un domicili de la carretera de l'Obac d'Escaldes-Engordany perquè hi havia una dona tancada a l'interior. Quan els agents van arribar van poder parlar amb la dona a través de la porta i els va explicar que el seu company de pis i amic l'havia tancat intencionadament perquè no pogués sortir de l'apartament.

La investigació va revelar que l'home i la dona s'havien enfadat per motius de convivència. L'home va instar a la dona a què marxés del pis, però ella es va negar. L'home va fer canviar el pany de la porta per un serraller i va decidir deixar la dona tancada amb la justificació que no volia arriscar-se que li robés coses.

L'home va ser condemnat per un delicte de detenció il·legal a tres mesos de presó condicional i no poder contactar amb la dona en quatre anys.