Un home fuig d'Andorra a Saragossa arran que els metges diagnostiquin que ha d'estar internat

Andorra la VellaLa família d'un home i els metges que el tractaven van engegar una acció judicial per internar-lo al departament de Salut Mental de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Consideraven que presentava un episodi greu que afectava les seves facultats mentals, representant una situació de perill flagrant per a ell mateix i per a tercers.

L'home va marxar a Saragossa el que deixava "les autoritats judicials andorranes sense competència material sobre les condicions del seu internament forçós". La Batllia va arxivar el procés per a l'internament. El Tribunal Superior va optar, però per engegar un procés de comunicació amb Espanya per saber quina era la situació de l'home per determinar si s'havia d'establir un mecanisme, si fos necessari, si calia reprendre les accions per al seu internament.