Un home amb el permís retirat fuig del cotxe i deixa la dona de conductora en veure uns policies

Andorra la VellaUna patrulla de la policia circulava per l'Avinguda Meritxell en sentit descendent. En el carri de pujada hi havia cua i en un dels cotxes aturats van reconèixer al conductor com un home al qual se li havia retirat el permís. Al seu costat hi havia una dona.

El cotxe patrulla va fer una maniobra per girar. El conductor ho va veure i va marxar del cotxe. Quan els policies van arribar es van trobar que ja només hi havia la dona en el vehicle i estava en el seient del conductor.

Els policies van passar la descripció de l'home al qual se'l va localitzar i es va presentar uns minuts després, ja que s'havia quedat per la zona esperant que els agents marxessin.

Al conductor enxampat només li quedaven vuit dies perquè li tornessin el carnet, però per haver trencat la prohibició ara té vuit mesos més sense permís. A més, se li han imposat tres mesos d'arrest nocturn condicional a què no torni a agafar el vehicle en aquests vuit mesos.