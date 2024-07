Dos homes acusats de violar una dona a la Seu afronten el judici a Lleida

Andorra la VellaL'Audiència de Lleida ha acollit aquest dimecres el primer dia de judici a dos homes acusats de violar una dona en un pis de la Seu d'Urgell la matinada del 10 d'abril de 2022. La Fiscalia demana 10 anys de presó a cadascun dels inculpats, que han sol·licitat declarar en últim lloc durant la segona jornada del procés, que tindrà lloc aquest dijous, quan es preveu que també s'escolti la declaració dels pèrits.

De moment, ja ha declarat la víctima. Segons informa Ràdio Seu, la dona ha explicat que va anar amb unes amigues seves a diversos locals de la Seu d'Urgell i després a un pis on hi havia una celebració. Allí, la van incitar a consumir cocaïna i ho va fer, tot i que ha dit que en aquell moment no sabia que era droga. Aleshores, ha especificat que va perdre la consciència i en despertar es va adonar que havien aprofitat per violar-la i que tenia taques de sang a la zona anal. Va anar a l'hospital, d'on es va alertar els Mossos en detectar-li "símptomes compatibles amb una violació", segons ha explicat l'agent que es va fer càrrec del cas.

El mateix agent ha manifestat que quan la policia es va desplaçar fins al centre mèdic, "la noia estava dormint i tenia els pantalons i les sabates tacades de sang". I ha relatat que se li va agafar la roba per examinar-la al laboratori. També ha indicat que el metge els va comentar que la jove va ingressar "alterada, plorant i explicant què li havia passat", uns fets que es van corroborar amb la revisió mèdica.

Possibles proves dels fets

Els Mossos van prendre declaració a la víctima i es van desplaçar fins al pis, propietat d'un dels acusats, on s'havia produït la presumpta violació. Allà van trobar dos amics del propietari del domicili que estaven a punt de llençar unes bosses que contenien diferents elements i peces de roba tacades de sang, com pantalons o els llençols d'un llit. La policia va recollir-ho tot com a possibles proves dels fets i durant un escorcoll al domicili van detectar sang a l'habitació on hauria tingut lloc l'agressió sexual.

D'altra banda, els amics als quals va trucar la denunciant han declarat que estava "plorant i ens demanava ajuda perquè estava sagnant i l'havien violat". Pel que fa a alguns testimonis presents a la festa al pis, han assegurat que "no van veure res estrany".