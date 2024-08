Els dos homes atropellats a la Bartra intentaven salvar un gos

EncampUn home passejava el seu gos per la zona de la Bartra d'Encamp. Eren dos quarts d'onze de la nit de divendres. L'animal es va escapar i va entrar a la carretera general número dos. Darrere del gos van sortir el propietari i un altre home que era a prop. Intentaven que els vehicles no atropellessin a l'animal. Un cotxe però va impactar contra el gos. El turisme va quedar aturat enmig d'un carril. Un camió va frenar en sec al darrere. I un segon cotxe per esquivar els obstacles va acabar impactant contra els dos homes de 32 i 46 anys. El gos va morir a conseqüència de l'impacte. Els dos homes van resultar ferits de consideració i van ser traslladats a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.