Un incendi obliga a parar el ball de la Festa Major de Sort

Andorra la VellaUn incendi forestal ha afectat aquest cap de setmana una muntanya a prop de la vila de Sort, tot coincidint amb la Festa Major de la capital del Pallars Sobirà. L’extinció va obligar a mobilitzar fins a 25 dotacions dels Bombers de la Generalitat.

Segons RadioSeu, l’avís del foc es va rebre passades les dues de la matinada (2.19 h). Les flames afectaven arbustos, vegetació baixa i massa forestal i estaven localitzades en un barranc muntanyós a tocar del quilòmetre 282,5 de l’N-260. Tot i ser a prop de l’Eix Pirinenc, es tracta d’una zona de escarpada i de difícil accés.

L’incendi va obligar a suspendre i desallotjar un dels actes de la Festa Major de Sort: el Ball al Castell, que comptava amb les actuacions dels grups La Catalana, Trambolicos i DJ Matt Lasong. El foc no va poder ser estabilitzat fins a les 7 del matí i al llarg de diumenge encara hi han treballat 18 dotacions terrestres dels Bombers per eixugar el terreny i evitar possibles revifades.

L’alcalde de Sort, Baldo Farré, ha confirmat que l’incendi ha quedat només en “un ensurt” i ha celebrat que no hi hagi cap persona ferida. En declaracions a l’ACN, Farré ha apuntat que l’origen del foc seria una espurna en una torre elèctrica a prop del municipi i que el vent hauria empès les flames muntanya amunt cap al nucli de Bressui, situat a 825 metres d’altitud. Per això, els Bombers van recomanar el confinament preventiu dels veïns de Bressui i es va desallotjar sense incidències la zona del Castell de Sort.

Els agents van prioritzar el treball amb eines manuals al flanc esquerre -el que avançava en direcció Bressui-, mentre que el cap i el flanc dret van evolucionar favorablement amb rapidesa. Els actes de la Festa Major de Sort han continuat al llarg de diumenge.