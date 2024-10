Incendi en una sauna de Sant Julià de Lòria obliga a desallotjar el centre esportiu

Andorra la VellaAquest matí, al centre esportiu de Sant Julià de Lòria, s'ha declarat un incendi en una de les saunes del vestidor dels homes, causant un ensurt entre treballadors i usuaris. El foc ha generat una important columna de fum que ha forçat el desallotjament immediat de les instal·lacions. Afortunadament, no hi ha hagut ferits i només s'han registrat danys materials a la zona afectada.

Els bombers han arribat ràpidament al lloc dels fets, desplaçant-hi un camió i una ambulància del SUM. A hores d'ara, els equips d'emergència continuen treballant en la ventilació de l'edifici.

Les causes de l'incendi encara es desconeixen i el cos de bombers està investigant l'origen de les flames. L'incident ha tingut lloc poc abans de les deu del matí i ha causat una gran expectació entre els presents, que han abandonat el recinte sense incidents. Tot i la gravetat del foc, es pot confirmar que no hi ha hagut cap afectació personal.