Ingressat a l'hospital en patir un suposat accident laboral

Andorra la VellaLa policia ha informat que a prop de les 21 hores d'aquest dilluns un treballador de 53 anys s'hauria precipitat en caure d'una escala mentre treballava en el rètol d'un restaurant. Posteriorment, va ser traslladat a l'hospital per avaluar el seu estat de salut. Segons fonts policials, s'estan investigant les causes de l'incident i s'està tractant la qüestió com un accident laboral. Treballadors del departament d'Inspecció de Treball també s'han involucrat en els fets per esclarir què ha passat.