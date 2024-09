Intents d'estafa amb correus suplantant Andorra Telecom

Andorra la VellaAndorra Telecom ha emès un avís urgent per alertar els seus clients sobre un augment de missatges fraudulents que pretenen suplantar la seva identitat. Aquests correus electrònics, que aparenten provenir de l’empresa, contenen un enllaç maliciós amb l’objectiu d’obtenir dades personals dels usuaris.

La companyia ha advertit que es tracta d’un intent de phishing, una tècnica utilitzada per ciberdelinqüents per robar informació delicada, com ara contrasenyes o detalls bancaris. En un missatge difós a través de les xarxes socials, Andorra Telecom ha insistit que els usuaris no han de clicar l’enllaç en cap concepte. A més, han informat que ja han activat les mesures corresponents per neutralitzar l’amenaça i evitar que més persones caiguin en aquest tipus d’engany.