Intervenció policial després d'una baralla al Iqos Lounge

Andorra la VellaDos homes van quedar per solucionar unes desavinences entre ells sorgides perquè un d'ells és la nova parella de l'exdona de l'altra. Com que hi ha fills en comú s'havien generat problemes. Per solucionar-ho, se'n van anar de copes i va acabar amb intervenció policial davant del local Iqos Lounge del carrer de la Unió.

Els dos homes s'havien anat de copes per tractar els problemes. Parlaven amistosament mentre bevien fins que tots dos van acabar borratxos. Aquí ja es va acabar el to amistós. L'home de l''exdona' va acabar empenyent a la nova parella de la dona i van caure a terra. La nova parella va començar a donar cops de puny a l'altre fins deixar-li la cara ensangonada. Va patir múltiples lesions, recollides en l'informe mèdic de l'Hospital.

Va patir contusió nasal, cervicals i traumatisme cranioencefàlic sense pèrdua de coneixement i contusió al turmell dret. L'home, però no va voler presentar denúncia contra l'agressor. Tot i així va haver-hi una condemna per lesions d'un mes d'arrest nocturn condicional i quatre-cents euros de multa.