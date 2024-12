Investigació per l'atropellament d'una ciclista a Andorra la Vella

Andorra la VellaAquest dijous, al voltant de les 19 hores, la policia va rebre l'avís d'un accident al carrer Prat de la Creu, a Andorra la Vella, tal com informen des de la seva pàgina web. Segons el cos d'ordre, va tenir-hi lloc un atropellament per part d'un turisme amb matrícula andorrana a una ciclista que travessava per un pas de vianants. La dona, resident de 28 anys, va resultar ferida i va ser traslladada a l'hospital per avaluar el seu estat de salut.

La policia, a hores d'ara, investiga qui és el conductor i tracta d'identificar el vehicle implicat en els fets per tractar d'esclarir el grau de responsabilitat del conductor, ja que no es pot afirmar, segons el cos d'ordre, que l'atropellament fos causat per una infracció del vehicle. De moment, només es compta amb la versió de la ciclista. Tanmateix, es contempla la possibilitat que el conductor es donés a la fuga, cosa que tampoc es pot confirmar segons les darreres informacions policials.