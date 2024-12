Investiguen la manca de registres formals de l’autobús accidentat

Andorra la VellaNo s’ha trobat cap registre mercantil, pàgina web ni xarxes socials vinculades a l’organització del viatge d’anada i tornada des de l’Hospitalet de Llobregat fins a Andorra, en què un autobús es va accidentar diumenge passat al Pirineu francès, causant almenys dos morts i sis ferits greus. Segons fonts de la comunitat colombiana a Catalunya, la promoció del viatge, que tenia un cost de 27 euros, es va difondre massivament a través de WhatsApp entre compatriotes.

El trajecte estava previst per sortir des de punts com Pubilla Cases a l’Hospitalet i Fabra i Puig a Barcelona, aprofitant les ofertes del Black Friday. Un informe del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) identifica l’autobús com a propietat de l’empresa HispaTravi, amb seu a Cervelló, i operat per Chavi Tours, que ha negat qualsevol implicació en l’accident.

La suposada organitzadora del viatge, identificada com L. V., era coneguda per organitzar excursions similars sense contractar assegurances, segons fonts de la comunitat llatinoamericana de Barcelona. La mateixa organitzadora és una de les ferides greus i la seva família s’ha desplaçat fins a Porté-Puymorens. La notícia ha generat preocupació entre la comunitat colombiana, que segueix esperant actualitzacions sobre l’estat dels ferits.