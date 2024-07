Investiguen a Ribera d'Urgellet l'abocament de residus d'un taller al medi natural

Andorra la VellaEls Mossos d'Esquadra han obert un expedient arran d'un abocament de residus procedents d'un taller mecànic al terme municipal de Ribera d'Urgellet. Tal com informa Ràdio Seu, la policia ha investigat aquests darrers dies l'origen de l'acció, susceptible de ser considerat com a possible delicte mediambiental, i ha posat en marxa les corresponents diligències per identificar i denunciar l'autor.

Els fets investigats es van produir presumptament aquest començament de mes a la llera del riu del Pla. L'alcaldessa de Ribera d'Urgellet, Josefina Lladós, ha confirmat l'incident i també el fet que la policia n'està fent la recerca i ja han identificat una empresa "susceptible" d'haver fet l'abocament, motiu pel qual ho han posat en coneixement de l'Agència de Residus de Catalunya perquè apliqui les sancions que creguin convenients.

Lladós hi ha afegit que des del consistori estan "molt indignats" per aquest fet. D'una banda, perquè no és ni molt menys la primera vegada que hi ha abocaments "a qualsevol lloc" del medi natural del municipi i "ja està passant massa sovint". I de l'altra, perquè a més a més en aquesta ocasió l'autor "ho ha fet a consciència, damunt d'un barranc i obstaculitzant el pas de l'aigua". La batllessa ha detallat que el lloc on hi ha hagut l'incident "és un barranc que habitualment està sec, però que quan ve alguna ploguda relativament forta torna a baixar aigua i de vegades amb força". Per això, adverteix que si no ho haguessin detectat abans no hi hagi una nova pluja forta "hauríem pogut tindre un problema importantíssim".

La també presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha concretat que de vegades es troben "amb abocaments en finques privades i que no han estat responsabilitat del propietari, o en llocs més allunyats on és més difícil d'accedir-hi", però en aquest cas es mostra convençuda que "qui hi va anar ho va haver de fer amb un camió o amb algun altre vehicle gros". Per tot plegat, Lladós considera aquest episodi absolutament "deplorable" i "irresponsable", a més de plenament "denunciable". Per això, conclou que "ens hem de plantejar moltes coses com a societat", encara més tenint en compte que "des de l'administració es fan moltes crides a la responsabilitat".