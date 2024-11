Investiguen si un trastorn mental va motivar la tragèdia de Coll de Nargó

Andorra la VellaEls Mossos investiguen la motivació del crim a Coll de Nargó. Dissabte van detenir una dona laurediana com a presumpta assassina de la seva filla de sis anys. Es mantenen obertes totes les hipòtesis. La causa més probable és un possible trastorn mental ja que la dona patia aquesta malaltia. Estava sota tractament mèdic per combatre-la i podria no haver-se pres la medicació. El seu estat mental és el que va provocar que, divendres, la mare de la dona i àvia de la nena denunciés la desaparició de totes dues.

La sospita que eren fora d'Andorra va portar a que la policia andorrana traslladés als mossos d'esquadra la fotografia de les dues. La policia catalana va fer arribar les imatges a establiments de l'Alt Urgell. La gerent de l'hotel Betriu de Coll de Nargó, Rosa Armengol, ha explicat que la dona es va presentar en el bar d'aquest establiment per comprar un parell d'ampolles d'aigua i preguntar pel servei d'autobús que connecta amb Organyà.

Armengol va identificar a la dona com la persona que s'estava buscant. Algun dels comentaris que va fer la va posar en alerta. Va avisar als mossos que van controlar la dona que els va guiar fins el lloc on era el cadàver de la filla.Fonts pròximes al cas van informar a EFE que la dona, de nacionalitat andorrana, continua detinguda a la comissaria dels Mossos de la Seu. El cas està sota secret de sumari.