Un jove es va amagar de la policia al cementiri antic de Soldeu perquè portava cocaïna a sobre

Andorra la VellaUn jove caminava per Soldeu de matinada quan una patrulla de la policia el va visualitzar. Quan van anar a controlar-ho, el jove va intentar amagar-se en el cementiri antic del poble canillenc. Els agents, però el van acabar trobant. Quan els va veure, el jove va llençar a terra un embolcall que va resultar contenir un gram de cocaïna. Quan el van regirar, els agents van trobar que portava també un embolcall amb 2,3 grams de marihuana.

Va ser condemnat a un mes i mig d'arrest nocturn per la possessió de cocaïna i 15 dies per la de marihuana ja que no tenia antecedents penals anteriors.