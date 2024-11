El jove del CBD en llibertat després de més d'un any

Andorra la VellaEl polèmic cas del monitor de snowboard acusat de tràfic de drogues per la possessió de 500 grams de CBD ha viscut un nou capítol amb la seva posada en llibertat. Després de ser condemnat a 18 mesos ferms de presó, Adrián ha estat alliberat en haver complert tres quartes parts de la seva condemna mentre estava en presó preventiva, on ha passat més d’un any abans del judici.

Queda pendent l’expulsió i el recurs de la defensa

Tot i obtenir la llibertat, Adrián es quedarà a Andorra de manera provisional, ja que l'expulsió del país recollida en la sentència no es farà efectiva fins que no hi hagi una decisió en segona instància. La defensa del monitor ja ha presentat un recurs contra la condemna.

Un cas controvertit

El cas ha estat envoltat de controvèrsia, ja que el CBD, compost derivat del cànem industrial i utilitzat sovint amb finalitats terapèutiques, no genera efectes psicotròpics. Malgrat això, la legislació andorrana actual el considera il·legal, fet que ha portat a una sentència ferma que la defensa continua impugnant.

Aquest episodi obre de nou el debat sobre la regulació del CBD al país i les conseqüències legals per a aquells que en facin ús o possessió.