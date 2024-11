El jove del CBD recorrerà contra la sentència

Andorra la VellaLa defensa del jove resident espanyol condemnat en el marc del conegut ‘Cas CBD’ ha confirmat la seva intenció de recórrer contra la sentència dictada pel Tribunal de Corts. La sentència, que va ser pronunciada a principis de novembre, condemna l’acusat a quatre anys de presó, amb un i mig d’ells en ferm. Així com a set anys d’expulsió del país. Segons la sentència, l’expulsió s’aplicarà immediatament després que el jove compleixi la seva pena de presó.

El cas va començar el 30 de setembre de 2023, quan el jove va ser arrestat a la frontera hispanoandorrana, en ser trobat en possessió de més de mig quilo de cànnabis medicinal (CBD). La droga va ser identificada i analitzada posteriorment, i les proves van confirmar la seva naturalesa.

Els advocats del resident espanyol han manifestat la seva disconformitat amb la sentència i amb algunes de les condicions del judici. Per la seva banda, des de la Medcan, que actua com a part implicada en aquest tipus de casos relacionats amb el cànnabis medicinal. S’ha expressat certa preocupació pel desenvolupament judicial del cas.

Segons fonts de Medcan, es considera que no s’ha valorat adequadament el pes de les proves. De fet, s’ha assegurat que la defensa no va rebre accés a les gravacions del judici. Un punt que podria comprometre el dret a una defensa justa i equitativa. També, la situació ha provocat una gran controvèrsia i debat en la societat andorrana, on la legislació sobre el cànnabis medicinal es troba en una zona grisa.

Un cas que afegeix complexitat al debat sobre el CBD

En resum, Valladolid va declarar-se innocent i va assegurar que mai va considerar el producte com una substància tòxica. El jove va explicar que el CBD l’utilitzava en infusió per combatre els efectes de l’epilèpsia que pateix, tot i que no tenia una recepta mèdica formal.

Segons va afirmar, el producte l’havia comprat diverses vegades a Andorra en comerços locals, i no era conscient que el seu ús podria ser considerat un delicte. Aquesta declaració ha alimentat el debat sobre la legalitat de la substància i la seva regulació a Andorra.