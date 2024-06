Un jove colpeja un bomber al gimnàs dels Serradells i li trenca el nas

Andorra la VellaAquesta setmana al gimnàs del Centre Esportiu dels Serradells dos joves, de 17 i 18 anys, van protagonitzar un incident. Quan van arribar, volien fer ús d'una de les màquines de les instal·lacions que, en aquell moment, estava sent emprada per un bomber de 47 anys. Li van demanar si podien fer ús del giny i el bomber va respondre que ell l'estava fent servir. Arran d'això, es va generar una discussió que va derivar en què un dels nois li donés un cop de puny al bomber trencant-li el cas. El bomber no va respondre. A hores d'ara, els Serradells estudia si vetar l'accés a les instal·lacions als dos joves.