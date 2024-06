Una jove es fuga de l'hospital per poder fumar marihuana i acaba amenaçant l'àvia

Andorra la VellaUna jove que estava ingressada per un brot psiquiàtric a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell va fugar-se per anar al domicili on viu amb els seus pares i la seva àvia per agafar la marihuana que tenia guardada i així poder fumar. En veure els seus familiars que s'havia fugat per aconseguir droga, el seu pare va llençar la marihuana a les escombraries.

La jove es va enfurismar i va iniciar-se una discussió amb el pare i l'àvia a la qual li va dir que li enviaria un romanès perquè li tallés el coll. I va amenaçar de la mateixa forma al seu pare. A la seva mare la va agafar fortament del braç deixant-li marques. Al seu pare el va agredir amb diferents cops de puny i va intentar clavar-li un paraigua, però li van impedir.

La jove va acabar sent detinguda i els pares van demanar que s'apliqués un ordre d'allunyament perquè no pugui estar a prop de l'àvia que va acabar amb un atac d'angoixa. Els pares també van demanar que fos ingressada a la planta psiquiàtrica de l'Hospital per forçar-la a fer un tractament contra la drogodependència. Els pares consideraven que calia aquesta mesura perquè la jove no compleix amb els tractaments prescrits i, per tant, caldrà obligar-la.

La jove va ser condemnada a cinc mesos de presó que no serà efectiva si segueix un tractament de desintoxicació a la Unitat de Conductes Addictives. Al mateix temps, haurà d'estar dos anys sense poder estar a prop de la seva àvia.