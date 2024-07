Una jubilada francesa investigada per més de cent viatges a Andorra per proveir el poblet de tabac i alcohol

Andorra la VellaEls gendarmes de Labrugruière (Tarn) han detingut una jubilada de la comuna de Soual perquè havia establert un negoci per abastir els veïns de tabac i alcohol a baix cost. Per fer-ho, la dona viatjava regularment a Andorra, i els gendarmes han contrastat més de cent viatges, per comprar alcohol i tabac que després revenia aconseguint un benefici important. S'ha detallat que la dona tenia una vintena de clients regulars que compraven el tabac i l'alcohol a la jubilada.

En el registre del domicili de la dona, els gendarmes van trobar quaranta-tres cartons de tabac, una cinquantena d'ampolles d'alcohol i 3.750 euros en efectiu. La jubilada ha estat processada pel tràfic i venda il·legal de mercaderies. La fiscalia li demana tres anys de presó i una multa equivalent al doble del benefici obtingut en els últims temps. Concretament, la sanció a la que s'exposa és de 79.200 euros.