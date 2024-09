La justícia dictamina l'expulsió dels tres acusats de robar en comerços del centre

Andorra la VellaEls tres homes no residents de 28, 29 i 36 anys detinguts per delictes contra el patrimoni per diversos furts en establiments comercials del país han estat expulsats aquesta tarda. Aquest matí, segons fonts judicials han estat posats a disposició judicial, i han estat sotmesos a una ordenança penal perquè l'import dels furts era de 2.500 euros. Els acusats han acceptat la seva culpabilitat amb un acord amb la fiscalia pel qual s'intercanviava la pena per una expulsió d'Andorra durant anys. Agents del cos han acompanyat els tres homes fins als vehicles de matrícula francesa en què havien vingut i els han custodiat fins a la frontera per garantir el foragitament.

La Policia els va localitzar en una botiga de material esportiu minuts després que una òptica de la capital donés l'avís perquè un grup de persones n'havia sostret quatre ulleres. Tot seguit, la investigació va permetre trobar els dos cotxes, amb matrícula francesa, amb què els sospitosos s'havien desplaçat fins al Principat. A l'interior dels vehicles es van descobrir més de quaranta peces de roba amb les alarmes i les etiquetes posades, les ulleres que havien furtat a la botiga i set perfums. El preu de cost de tota la mercaderia, que haurien sostret de comerços de les parròquies centrals i del Pas de la Casa, supera els 2.500 euros. Els arrestats també es trobaven en possessió d'una bossa amb l'interior folrat amb alumini, una tècnica que s'acostuma a fer servir en aquesta mena de delictes.

Tot i que finalment es van detenir tres persones, en el moment de l'arrest se'n van controlar un total de cinc, entre les quals, una menor de 16 anys, que també hi hauria col·laborat, i la seva parella.

Actuaven de manera organitzada i la investigació apunta que podria haver-hi més persones implicades. La Policia tampoc descarta que aquest grup hagi pogut cometre altres furts en ocasions anteriors. Només un dels tres detinguts té antecedents a França per fets similars, segons ha confirmat INTERPOL divendres a la tarda.