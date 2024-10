Jutgen un exprofessor de Vielha per abusos sexuals a una menor

Andorra la VellaL'Audiència de Lleida ha acollit aquest dimecres el judici a un exprofessor d'una escola de música de Vielha acusat d'abusar sexualment d'una alumna menor d'edat, entre els anys 2015 i 2017. És la segona vegada que l'home s'asseu al banc dels acusats de la sala, després de ser jutjat per un cas molt semblant l'any 2019. Aleshores, va ser absolt per manca de proves.

En aquesta ocasió, tal com recull Ràdio Seu, el judici ha començat amb la declaració de la denunciant, que quan van començar suposadament els fets denunciats tenia 11 anys. La noia, que ara ja és major d'edat, ha afirmat que l'home li feia tocaments durant les classes que van compartir al centre, i ha detallat que primer li "tocava la cintura i després els pits, tant per fora com per dins la roba". També afirma que el llavors mestre va intentar arribar a la "part baixa de la panxa", però sense arribar a tocar-li els genitals.

La Fiscalia i l'acusació particular demanen una condemna de 6 anys de presó per a l'acusat i que indemnitzi amb 30.000 euros a la víctima pels danys morals causats. També sol·liciten llibertat vigilada i la seva inhabilitació per a qualsevol activitat o professió que suposi contacte amb menors durant una dècada després de complir la condemna.

Els fets van succeir a l'escola de música Tchaikovsky de Vielha, que actualment ja no existeix. La denunciant, segons informa l'ACN, ha relatat que el seu exprofessor li justificava aquests tocaments per "corregir" la posició a l'hora de tocar la guitarra, i que ella es quedava "bloquejada i en alguna ocasió li apartava les mans, però passava cada vegada que anava a classe". Ella no va revelar els fets fins que va començar a cursar el Batxillerat a l'institut. Va ser en una classe de filosofia, en la qual es va tractar el tema dels abusos, quan li "va venir tot de cop" i va decidir explicar-ho a la tutora i a una amiga. Des de llavors, la jove ha manifestat patir crisis d'ansietat, depressions o haver d'ingressar en centres de salut mental, entre d'altres. Finalment va presentar la denúncia l'agost de 2021.

D'altra banda, tot i que al judici del 2019 va ser absolt, durant la vista d'aquest dimecres ha transcendit que l'home sí que ja havia condemnat per la justícia, a 1 any i mig de presó, en un altre cas de violència sexual; concretament a Gausac, també a la Val d'Aran, segons ha testificat un mosso d'esquadra durant la vista. En aquest cas, tanmateix, la víctima no era menor d'edat sinó una dona adulta.

"Simptomatologia molt habitual en una víctima de violència sexual"

Un altre agent dels Mossos, que va prendre declaració a la denunciant, ha assegurat que la noia estava "molt i molt afectada pels fets". Ha declarat que "amb 15 anys d'experiència a la unitat d'investigació, ho recordo perfectament, li dono credibilitat".

Al seu torn, psicòlogues de l'Equip d'Atenció a la Víctima (EATAV) i altres especialistes han exposat que la jove presentava símptomes "d'ansietat, depressió i posttraumàtics", els quals "es relacionen amb els fets" i que es tracta d'una "simptomatologia molt habitual en una víctima de violència sexual". D'altres testimonis del judici han estat la tutora a qui la jove va revelar els abusos, qui ha dit que l'alumna "obtenia molt bones notes, però des d'aquella classe de filosofia va fer un gran canvi".

També hi ha testificat la mare de la noia, que ha explicat que va conèixer els fets després de trobar una anotació en un diari personal de la seva filla, en la qual feia referència a la classe de filosofia en la qual va assimilar què havia passat. "Vaig indagar i finalment ella em va reconèixer que havia estat el professor de guitarra", ha dit.

L'acusat defensa la seva innocència

L'acusat ha declarat l'últim en un judici extens, que s'ha interromput fins a dues vegades perquè la sala pogués deliberar si acceptava la petició de la defensa de suspendre'l i, més tard, per esperar a un testimoni que feia tard. Finalment, l'exprofessor ha declarat només a preguntes de la defensa. Primer ha explicat que les classes es feien en una aula on podien entrar alumnes o professors en qualsevol moment i que per ensenyar a tocar la guitarra és "necessari corregir la posició de les mans", però ha negat tocar-li els pits. "Jo tenia la meva guitarra davant i ella la seva", ha dit. També ha fet referència al fet que "compartien" classes amb la directora del centre.

Pel que fa a la directora, ha comentat que aquestes classes compartides tenien lloc amb caràcter "excepcional". A més, ha relatat que les sessions es feien a "porta tancada", tot i que la porta de l'aula es podia "obrir en qualsevol moment per entrar a buscar alguna cosa". Així, ha declarat que "no vaig percebre res estrany entre ells" i que els alumnes es mostraven "contents" amb el professor.