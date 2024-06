L'acusat d'atacar amb una navalla a la Massana passarà demà a disposició judicial

Andorra la VellaPassades les deu del matí un home ha fet dos talls amb una navalla a un altre que es trobava davant d’una ferreteria a la Massana. La víctima no treballava a l’establiment, però és possible que tingués intenció d’entrar a comprar. L’agressió a hores d’ara no està explicada. Segons la policia, l’agressor és un resident d’uns quaranta anys.

S’ha avisat a la policia de l’agressió i quan els agents han arribat el sospitós ja no hi era. Amb el descriptiu, però s’ha engegat una recerca que ha permès localitzar-lo. Ha estat traslladat al despatx central de policia on ha estat prestant declaració durant aquesta tarda. Aquest vespre encara no ha passat a disposició judicial i, per tant, encara no s’ha fet públic perquè s’ha produït l’atac.

Segons fonts policials, l’home passarà entre aquesta nit i demà a disposició judicial.