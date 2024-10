L'acusat de tràfic de drogues per CBD es declara "innocent"

Andorra la VellaAdrián Valladolid es juga els cinc anys de presó que li demana la fiscalia per un delicte de tràfic de drogues per intentar passar per la frontera 300 grams de flor de cànnabis en el maleter del cotxe. Avui ha començat el judici on el jove de 30 anys es declara “innocent” perquè en cap cas va considerar que el producte “fos tòxic”, ja que l’havia adquirit “diverses vegades en comerços d’Andorra”.

Valladolid indica que els 300 grams els havia comprat per internet a través d’un amic i que utilitza la flor de cànnabis (CBD) per salut perquè li permet combatre l’epilèpsia que pateix. Tenia 200 més a casa que havia comprat, segons ha declarat, en establiments del Principat.

A la declaració ha comentat que prenia el producte en infusió per combatre els efectes de la malaltia i que li havia recomanat el seu metge. Ha destacat, però que no li van donar cap recepta. La fiscalia considera que com portava la flor de cànnabis en un espai tancat del maleter estava amagant el producte. El jove ho nega. Tal com va avançar aquest diari, l’acusat va rebutjar dos cops un pacte ofert per la fiscalia. Si es declarava culpable seria expulsat del país i no compliria pena de presó. Ja seria al carrer.

Valladolid ha manifestat que va preferir jugar-se la pena de presó perquè és innocent i no només tindria una condemna per un fet que ell creu que no és delictiu, sinó que també l’expulsarien del país.

L’advocat defensor Alfons Clavera demana la lliure absolució. Diferents col·lectius han fet campanya contra l’acusació de la fiscalia per demanar cinc anys per un producte que es venia a Andorra en diferents comerços.