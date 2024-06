L'atac de fúria d'un client que va fer que una màquina de tabac rodés per les escales d'un hotel

Andorra la VellaUn turista que estava allotjat en un hotel del Pas de la Casa va baixar des de la seva habitació a la primera planta. Allà, en mig d'un atac de fúria inexplicat, va agafar per la part superior la màquina expenedora de tabac i la va llençar per les escales. La màquina va quedar destrossada i va fer malbé les escaldes i la paret. Posteriorment, es va dirigir a l'habitació on es troben els comptadors de la llum de l'hotel i va baixar els ploms, causants altres danys a l'establiment perquè va tallar de cop tot el subministrament elèctric. La màquina, amb un cost de 1.995 euros, no es va poder reparar i els danys a l'hotel es van situar en 1.200 euros. L'home va ser detingut per la policia.

L'home va ser condemnat a dos mesos d'arrest domiciliari per un delicte menor de danys dolosos. Va ser sancionat també amb l'obligació de fer front a les despeses dels desperfectes causats tant a la màquina de tabac com a l'establiment. En total, la sanció és superior als 3.200 euros i el pagament de les costes processals, ja que tant l'hotel com l'empresa de la màquina de tabac l'havien denunciat.