L'atropellen en travessar la carretera de l'Obac després d'aparcar indegudament davant l'hotel Panorama

Andorra la VellaUna dona havia aparcat el seu cotxe a la carretera de l'Obac en el marge del carril ascendent, ocupant el carril bici i part del carril de circulació. Es va posar davant del vehicle, amb intenció de travessar la via, malgrat que en aquell lloc està prohibit estacionar, i no hi ha pas de vianants. Va deixar passar un primer cotxe, un mini cooper, i pel pendent de la via (del 4%), no va veure que darrere d'aquest circulava un Dacia Dokker. La dona va travessar la carretera de manera sobtada i ràpida, just quan el Dacia passava.

Va ser atropellada i el seu cos va rebre l'impacte del Dacia que circulava a una velocitat normal d'entre 50 i 60 quilòmetres per hora. La dona va patir un traumatisme cranioencefàlic i va demandar al conductor del Dacia.

El conductor ha estat absolt. La sentència recull que "el fet que hi hagi un vehicle estacionat al marge dret, sense senyalitzar una avaria o altra que pugui justificar l'existència de vianants o obstacles, no comporta una obligació de reduir la velocitat, ni el conductor havia de pensar que en aquell precís moment hi podia haver una vianant darrera el vehicle indegudament estacionat". Incideix en el fet que "la maniobra d'esquiva duta a terme era perfectament lògica, però fou insuficient per l'actitud intempestiva de la víctima que creuà just en el moment en què passava el cotxe. Les filmacions de l'accident obtingudes a través de les càmeres de vigilància han permès al Servei de policia analitzar la maniobra i conclouen que el conductor estava atent a la conducció i tingué un temps de reacció per sota de l'habitual, però que donat el moment en què podia veure a la dona i el lloc on es produeix la topada, no era possible esquivar o aturar el vehicle per evitar l'accident".