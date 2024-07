L'autor de les pintades als aparcaments d'Andorra la Vella internat a l'Albó

Andorra la VellaAlguns vehicles als aparcaments d'Andorra la Vella van ser objecte de pintades i actes vandàlic. Per aquest motiu, el Comú dirigit per Sergi González va prendre la decisió d'invertir més de 16.000 euros en càmeres de vigilància als aparcaments. El jove autor ja hi era internat al centre de l'Albó i en passar en disposició a Batllia continuarà internat.

Cal recordar que arran dels actes vandàlics que van afectar diferents vehicles estacionats a l’aparcament, el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, va anunciar que el primer pas seria instal·lar les càmeres i que també s’estudiaria una limitació d’accés a les plantes que són exclusivament d’aparcament, és a dir, que no són de pas per als vianants.