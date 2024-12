L'empresa que operava amb l'autocar ja acumulava nombroses crítiques a internet

Andorra la VellaLa consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha anunciat que la Generalitat obrirà una recerca sobre les empreses vinculades a l’excursió a Andorra que va acabar en un accident a França amb dues víctimes mortals. El viatge era organitzat per una particular, L. V., i el vehicle el conduïa l’administrador únic de la companyia Chavi Tours, liquidada al setembre després de caure en concurs de creditors. Chavi Tours tenia el bus llogat des de fa quatre anys a l’empresa Hispa Travi, una filial del grup Hispa Bus. El bus no tenia actualitzada de la ITV, tenia un excés de quilòmetres i, certament, abans de l'accident, l'empresa acumulava una gran quantitat de crítiques a internet que ja exposaven les deficiències del servei.