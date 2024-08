L'enxampen entrant cocaïna a Andorra oculta a la cadireta del bebè

Andorra la VellaAgents de policia que estaven controlant la frontera van aturar un cotxe conduït per un ciutadà espanyol. L'aspecte feia sospitar que podia haver pres estupefaents. Quan l'informen del motiu del registre, l'home baixa el mitjó on portava amagat un embolcall amb un gram de cocaïna. Posteriorment, el conductor també reconeix que portava cocaïna en la cadireta del bebè. L'embolcall de la droga es trobava en la part posterior de la cadireta. Va reconèixer que portava la cocaïna en llocs amagats per poder passar la frontera en cas d'un control.

La prova de tòxics va donar positiu en cocaïna, marihuana i amfetamines. Va reconèixer haver pres les tres drogues abans d'agafar el cotxe per venir a Andorra. El pes total dels embolcalls era d'1,2 grams. Va ser condemnat a una pena condicional tant pel consum i la conducció sota els efectes de les drogues com per la introducció d'estupefaents al Principat.