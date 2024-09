L'estafa de la compravenda de vehicles: sis víctimes i 300.000 euros perduts

Escaldes-EngordanyLa Policia va detenir dijous al migdia a Escaldes-Engordany dues dones, de 38 i 68 anys, mare i filla, com a presumptes autores de delictes contra el patrimoni per una estafa amb un negoci fictici de compravenda de vehicles. Hi hauria, almenys, sis víctimes, cinc d’Andorra i una de Barcelona. El perjudici econòmic calculat fins al moment superaria els 300.000 euros.

La investigació policial es va iniciar arran de la denúncia que un afectat va interposar a principis de setembre. La dona de 38 anys l’hauria convençut perquè invertís en l’aparent negoci i l’home li va fer diverses transferències d’un valor total de 49.000 euros. Posteriorment, per adquirir un vehicle per a ús particular, va fer un altre pagament, de 20.000 euros conjuntament amb un amic, però al compte bancari de la mare, que tindria certa implicació en el frau.

L’home va començar a sospitar que podria tractar-se d’un engany quan va veure que, no només no obtenia els beneficis promesos ni el vehicle que volia comprar, sinó que tampoc podia recuperar els diners invertits.

A partir d’aquest primer cas detectat, s’ha descobert que, com a mínim, altres cinc persones haurien estat víctimes del frau amb la compravenda de vehicles. La principal acusada hauria emprat el mateix modus operandi amb totes elles.