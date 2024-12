L'estalvi dels 40 euros del peatge va ser decisiu per agafar la carretera RN320

Andorra la VellaEl xofer que conduïa l'autocar sinistrat a Porté-Puymorens tenia instruccions d'anar per rutes que evitessin els peatges. Aquest és el motiu pel qual quan va sortir del Pas de la Casa per anar en direcció Puigcerdà a través de França va optar per la sinuosa carretera RN320 en comptes d'utilitzar el túnel de Puymorens. L'estalvi dels 40 euros del peatge va ser decisiu perquè fes el descens pels revolts tancats i la via estreta d'aquesta carretera de muntanya.

L'estalvi dels diners dels peatges deriven del concepte d'absolut 'low cost' del viatge organitzat per una dona, en estat greu a conseqüència de l'accident, ja que el marge del negoci és petit. Hi havia 46 clients, la gran majoria colombians de l'Hospitalet del Llobregat, que havien pagat 27 euros per un viatge exprés a Andorra. Van acabar desplaçant-se fins al Pas de la Casa per aprofitar el Black Friday i fer les compres nadalenques.

Chavi Tours en el punt de mira

La dona feia de coordinador i guia perquè té una empresa que es dedica a organitzar viatges a diferents punts. Es puja i es baixa el mateix dia. Per reduir costos s'eviten les carreteres amb peatges. L'autocar accidentat, segons les primeres hipòtesis i els testimonis arran d'una fallada dels frens, pertanyia a l'empresa Hispa Travi i era operat per la companyia Chavi Tours. Sobre aquesta última recau una investigació perquè el viatge no tenia assegurança, no hi havia permís per operar viatges des de l'Hospitalet i es troba en fallida. Chavi Tours està sent investigada.

La majoria dels passatgers, segons les dades de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, eren colombians. L'organitzadora del viatge i el conductor de l'autobús estan entre la desena de ferits greus. Hi ha dues víctimes mortals. El conductor hauria estimbat voluntàriament el vehicle contra el mur de pedra de la carretera perquè hauria perdut els frens en baixada i hi havia risc de caure pel barranc de l'altra banda de la carretera.