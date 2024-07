L'explosió d'una embarcació a Tarragona deixa quatre ferits

Andorra la VellaLa Guàrdia Civil ha obert una investigació per determinar les causes de l’explosió d’una embarcació que ha tingut lloc avui davant la platja Llarga de Tarragona. L’incident ha provocat quatre ferits, tots membres d’una mateixa família.

Els ferits han estat evacuats amb diferents mesures d’urgència: el pare i el fill petit han estat traslladats en helicòpter a l'Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, mentre que els altres dos membres de la família han estat traslladats a centres hospitalaris de la zona.

Dos dels ferits es troben en estat greu, cosa que ha requerit una ràpida intervenció mèdica per estabilitzar-los. La Guàrdia Civil està treballant per esclarir les circumstàncies que van provocar l’explosió i per determinar si hi ha algun element que pugui explicar aquest greu incident.