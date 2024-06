L'home que ha bolcat el cotxe a Andorra la Vella dona positiu en alcohol

Andorra la VellaAquest matí, a Andorra la Vella al voltant de les 5 h, hi ha hagut un accident de trànsit. Segons ha pogut saber aquest mitjà, l’incident només ha implicat un vehicle i tal com mostren les imatges, el vehicle ha bolcat. L’individu tornava de festa i s’ha estavellat, però no ha patit danys significatius. El sinistre ha tingut lloc a uns cinquanta metres de la rotonda de la Dama de Gel. El conductor hauria picat contra un mur de formigó que hi ha on se separen els dos carrils i ha bolcat. Ha donat un resultat de pràcticament 2 grams per litre de sang a la prova d’alcoholèmia.