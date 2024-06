L'home detingut per CBD demana llibertat provisional arran el resultat negatiu en drogues

Andorra la VellaL'home en presó preventiva durant ara farà vuit mesos per possessió de més de 500 grams de flor de CBD, ha demanat la llibertat condicional. L'home empresonat des de l'octubre duia 500 grams de flors de cànnabis terapèutic (CBD) al maleter del seu cotxe. Segons fonts properes a Andorra Endavant, l'empresonat ha sol·licitat la seva alliberació després que les anàlisis revelessin només un 0,3% de THC, substància psicotròpica.

Aquest percentatge és el límit establert per organitzacions internacionals per considerar el cànnabis no tòxic. La defensa argumenta que, segons l'article 281 del Codi Penal, les flors no poden ser considerades droga tòxica. La petició coincideix amb la decisió de la Batllia de prorrogar la presó provisional del jove per quatre mesos més.

A més, Fonts properes a la família haurien informat, segons Andorra Televisió, que l'home tenia aquesta quantitat perquè pateix epilèpsia. En definitiva, l'acusat acumula vuit en presó preventiva i amb els botiguers del sector del cànnabis indignats ja que consideren que és una situació injusta.