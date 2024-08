Què és l'Iberisme?: El moviment que vol unir Andorra, Espanya i Portugal

Andorra la VellaTot i compartir la península Ibèrica, Espanya, Portugal i Andorra mai han format part d'un estat conjunt. Els intents d'unificar la península Ibèrica en un sol estat es remunten al segle XIV, però l'Iberisme com a idea política no va aparèixer fins al segle XIX. Va ser promogut per moviments republicans i socialistes d'Espanya i Portugal, inspirats per les reunificacions d'Itàlia i Alemanya. Andorra hi anava a la torna en ser el país petit. Un dels iberistes més destacats va ser Sinibaldo de Mas 'el pare de l'iberisme' que va desenvolupar fins i tot un model de bandera conjunta.

Imatge de Sinibaldo de Mas

Espanyols i portuguesos es van aliar durant la guerra de la Independència per a expulsar a les tropes de Napoleó. No obstant això, després de la guerra tant a Portugal com a Espanya es va restablir l'absolutisme, per la qual cosa l'iberisme va quedar relegat a cercles intel·lectuals liberals de tots dos països. Aquests intel·lectuals van anar desenvolupant la proposta ibèrica i és en aquesta època en la qual apareixen els primers articles i assajos sobre això.

Avui dia hi ha diverses organitzacions civils iberistes, com la Societat Iberista, una associació cultural espanyola que busca acostar l'iberisme a la població. També trobem partits polítics com l'espanyol Partit Ibèric Íber i la seva contrapart portuguesa Moviment Partit Ibèric.

No obstant això, els iberistes són conscients que les idees que propugnaven els intel·lectuals del moviment en el segle XIX no tenen tant de sentit avui: Espanya i Portugal formen part de la Unió Europea, amb el que ja tenen una moneda i mercat comuns, fronteres obertes i una estreta col·laboració en diferents àmbits. Per això, els iberistes aspiren a augmentar la col·laboració o fins i tot constituir una confederació entre Espanya, Portugal i Andorra: la Confederació Ibèrica.