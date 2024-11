L'influencer de la navalla va ser detingut begut

Andorra la VellaL'influencer espanyol de 26 anys que va ser arrestat diumenge al vespre per amenaçar amb una navalla al treballador d'una benzinera de Santa Coloma i al conductor d'un autobús anava molt begut en el moment dels fets. Tot va tenir lloc al vespre quan el jove, visiblement afectat per l'alcohol, va treure la navalla davant del treballador de la benzinera. Ho va fer mentre la seva parella anava a pagar el carburant que havia posat. Aquest, espantat, el va allunyar d'una empenta per quedar fora de l'abast de l'arma.

L'influencer, que anava en un cotxe espanyol amb la seva parella, va dirigir-se a un autobús fora de servei que estava aturat a la zona i va mostrar la navalla al conductor. Va posar l'arma al vidre perquè el conductor, que s'ho va prendre com una evident amenaça, la veiés. La parella va intentar calmar la situació i l'influencer va abaixar el to.

L'incident va provocar l'arribada de la policia. El va detenir com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per exhibir (els afectats es van sentir amenaçar) una navalla automàtica amb una fulla de 15 centímetres i, per tant, de port prohibit, a dues persones. Quan van arribar els agents, el turista va amagar l’arma a la guantera del cotxe.

El conductor de l'autobús no va arribar a baixar del vehicle. La noia que acompanyava a l'influencer estava visiblement afectada i va intentar que no li tinguessin en compte perquè anava molt begut. L'enrenou va fer, però que la policia rebés un avís.