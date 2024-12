Al·lega que feia de contrabandista perquè l'amenaçaven amb un tàser

Andorra la VellaEls duaners d’un control a l’RN-20 a Ax-les-Thermes van veure com un cotxe que arribava a la seva posició va fer mitjà volta i va accelerar per fugir en direcció el Pas de la Casa. Va començar una persecució per carretera del cotxe dels duaners darrere del Fiat Punto atrotinat que va anar ignorant tots els avisos d’aturar-se. El Fiat va fer de nou mitja volta i la persecució va continuar fins a Albiès on el Fiat es va estimbar i el conductor va fugir a peu. La persecució pels camps va acabar amb la detenció d’un home algerià de 25 anys sense papers i que no parlava francès. Dins del cotxe es van trobar 502 cartons de tabac amb un valor d’uns 60.000 euros.

L’home ha estat jutjat quinze dies després. “Jo no sabia que portava tabac”, segons va explicar l’acusat amb l’ajuda d’una traductora. Nascut a Ouled Boughalem (Algèria) assegurava que no ha fet res i que “si em deixeu lliure, me’n vaig a Espanya i si torno m’envieu a la presó”. El jutge ha recordat que l’home ja va ser condemnat per contraban el 2022. L’explicació de com va arribar a portar 502 cartons de tabac d’Andorra al maleter va ser escoltada amb incredulitat per part de la fiscalia i el tribunal.

Enganyat i amenaçat

L’algerià va explicar que li havien demanat anar a ajudar a una persona que s’havia quedat en pana amb el seu cotxe. Un cop al lloc, l’haurien obligat a conduir el Fiat Punto i un home s’hauria posat al seu costat amb un tàser per obligar-lo a anar a Andorra i posar el tabac al maleter. Els duaners van tombar la versió explicant que en el cotxe només viatjava una persona i que des del primer moment en què van veure el cotxe no hi havia cap possibilitat que hi hagués algú amb un tàser al costat del pilot.

L’advocat defensor va destacar que el contraban és l’únic mitjà de vida “d’una persona en situació irregular que ha de sobreviure”. Ha especificat que el veritable problema són les màfies que utilitzen gent en situació com aquesta perquè siguin els que s’arrisquen, mentre ells reben els beneficis. No ha servit de res. Ha estat condemnat a vuit mesos de presó més els quatre pendents d’un delicte previ pel qual estava en llibertat condicional. La multa és de 60.000 euros que ja s’ha deixat clar que no hi ha cap possibilitat de ser abonada.