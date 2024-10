Li furten la bici i li demanen 50 euros per obtenir imatges de l'aparcament on es trobava

Andorra la VellaUn usuari va denunciar aquesta setmana el furt de la seva bicicleta a través de les xarxes. Criticava que hi havia un augment de la inseguretat i que la policia no ho posava fàcil a l'hora de denunciar perquè li preguntaven el valor del bé sostret, però com la bicicleta té deu anys, en desconeix el valor. A aquesta història, segons ha explicat de nou a les xarxes, se li suma ara un altre factor: una botiga va enregistrar imatges del furt, però li demanen 50 euros per cedir-li les imatges de l'aparcament comunal on va tenir lloc el furt. "Si us roben, prepareu pasta per pagar les imatges", alerta a través de X.